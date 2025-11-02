Vicino al Teatro Garibaldi di Mazara una targa in memoria del docente Michele Argentino

A Villa Garibaldi, domani lunedì 3 novembre, alle ore 9.30, nella parte retrostante il prospetto dell’omonimo teatro sarà scoperta la targa di intitolazione dello spazio urbano a Michele Argentino, l’architetto mazarese e docente universitario venuto a mancare il 27 settembre 2012 all’età di 64 anni. Al prof. Argentino, distintosi per cultura, prestigio, per la carriera universitaria di professore di “Disegno Industriale” alla facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e per la sua professionalità messa al servizio della Città di Mazara del Vallo con alcuni importanti lavori, l’amministrazione comunale ha intitolato con delibera n. 89/2025 lo spazio urbano retrostante il Teatro Garibaldi il cui Restauro dal 2002 al 2007 porta proprio la firma del prof. Michele Argentino.

Alla cerimonia di intitolazione dello spazio urbano a “Michele Argentino – Architetto e Docente Universitario” prenderanno parte, tra gli altri: il sindaco Salvatore Quinci, l’architetto Mariella La Guidara, moglie del prof. Argentino, l’arch. Vincenzo Cangemi per anni tra i più stretti collaboratori del prof. Argentino. La cerimonia sarà moderata dall’architetto Mario Tumbiolo, che sottolinea come “…la villa Garibaldi ​​​​​​​​​​​rappresenti una sorta di Pantheon dei mazaresi illustri. Lì troviamo l’Erma dello storico Filippo Napoli, l’Erma del pioniere dell’aviazione Giuseppe Grassa ed ora avremo anche la targa del prof. Michele Argentino”. Le testate giornalistiche sono invitate a partecipare (ore 9,30 lunedì 3 novembre – spazio urbano retrostante il prospetto del Teatro Garibaldi e prospiciente lo slargo della Villa Garibaldi).