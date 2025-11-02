La Marsala Volley vince a Casalmaggiore e riprende fiducia

La Sigel Seap Marsala Volley riesce ad imporsi nella quinta giornata con un netto 3-0 (25/27, 22/25, 14/25) sul campo della Volleyball Casalmaggiore, formazione inaspettatamente in difficoltà e ferma a tre punti dopo cinque giornate. Per le azzurre è la seconda vittoria consecutiva nel Campionato di Serie A2 femminile Girone A. Le ragazze di coach Lino Giangrossi hanno mostrato carattere e maturità, affrontando la trasferta di Viadana con determinazione e concentrazione. “Sapevamo di poter giocare una buona partita anche se in trasferta, dichiara la centrale Chiara Cecchini, ed il fatto di essere rimaste concentrate nei momenti clou ha consentito finanche la vittoria contro un’ottima squadra che credo non meriti la posizione in classifica che occupa. Oggi siamo state molto Squadra, siamo state d’aiuto alle compagne nei momenti difficili ed abbiamo puntato su chi in quel momento esprimeva un Volley migliore. Adesso subito testa alla prossima sfida, non c’è tempo per festeggiare”.

Dopo un primo set combattuto e vinto ai vantaggi, la Sigel Seap Marsala Volley ha preso in mano il ritmo del gioco, mostrando una pallavolo ordinata, efficace e ricca di determinazione. Il gruppo biancoazzurro sale così a sei punti in classifica, frutto di due successi che restituiscono fiducia e consapevolezza ad una squadra in evidente crescita. A fare la differenza, ancora una volta, è stato lo spirito di squadra, la coesione del gruppo e la capacità di reagire nei momenti di difficoltà che hanno reso il collettivo marsalese una realtà sempre più solida e consapevole dei propri mezzi. Coach Giangrossi può sorridere, il Marsala Volley sembra aver trovato la giusta identità, quella di una formazione che lotta su ogni pallone e che, forte del proprio entusiasmo e del lavoro quotidiano, proverà a consolidarsi nelle zone alte della classifica. Adesso testa alla prossima sfida, con la voglia di continuare a sognare e dimostrare che Marsala può davvero essere una protagonista di questo campionato.