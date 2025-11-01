A Trapani controlli a tappeto: sette denunce e patenti ritirate

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Trapani, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rispetto del codice della strada. CIò nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica. I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trapani:

– un trapanese di 18 anni che in atto sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Trapani è stato fermato a bordo di autovettura nel comune di Erice;

– un trapanese classe ’82 sorpreso alla guida della propria autovettura in possesso di strumenti da taglio di genere vietato e di un cavo di rame della lunghezza di 30 mt. del quale non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza;

– un 31enne trapanese in atto sottoposto alla sorveglianza di PS non era in casa al momento del controllo violando le prescrizioni del provvedimento;

– un 32enne trapanese sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge;

– due soggetti di 29 e 33 anni sorpresi alla guida senza la patente in quanto mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio;

– un trapanese di 43 anni sorpreso a Piazzale Ilio ad esercitare la professione di parcheggiatore abusivo.

Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre identificate oltre 140 soggetto a bordo di 80 mezzi, elevate sanzioni al codice della strada ritirate 2 patenti e posto sotto sequestro un veicolo.