Riforma Giustizia, Stefano Pellegrino (FI): “Vittoria di civiltà per Silvio Berlusconi”

«Quella approvata ieri è una riforma storica della Giustizia, che segna una vittoria di civiltà per l’Italia intera e per tutti i cittadini che attendevano da decenni un sistema più chiaro, efficiente ed equo».

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando l’approvazione della riforma della Giustizia. «Questa riforma – prosegue Pellegrino – fortemente voluta da Forza Italia e dedicata all’indimenticabile Presidente Silvio Berlusconi, realizza finalmente quel principio di separazione delle carriere che rappresenta il fondamento di un sistema giudiziario moderno e davvero garantista».

L’esponente azzurro ricorda la propria esperienza da Presidente della Camera Penale di Marsala:

«Ho toccato con mano le criticità di un sistema in cui le funzioni di accusa e giudizio risultavano spesso confuse, con pregiudizio per la terzietà del giudice e per l’effettività dei diritti della difesa. Per questo sono certo che la riforma – con l’istituzione di due Consigli della magistratura distinti per pubblici ministeri e giudici, il sorteggio dei componenti e l’introduzione dell’Alta Corte – darà impulso concreto a una giustizia più giusta, restituendo responsabilità e autonomia tanto alla magistratura inquirente quanto a quella giudicante». Infine, Pellegrino rivolge un appello ai cittadini: «Ora tocca a loro, con il referendum confermativo, sancire definitivamente questo passaggio epocale. Noi saremo in prima linea, in Sicilia e in ogni territorio, per spiegare il valore di una riforma che non è contro qualcuno, ma a favore di tutti».