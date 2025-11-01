Piazza della droga a Mazara, scarcerate 16 delle 18 persone arrestate

Sono tornate in libertà sedici delle diciotto persone arrestate lo scorso 14 ottobre a Mazara del Vallo – nel quartiere Mazara 2 – nell’ambito di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Il Tribunale della Libertà di Palermo, accogliendo le istanze presentate dai legali Alessandro Casano, Chiara Bonafede, Luigi Pipitone e Giuseppe Pinta, ha annullato quindici delle ordinanze di custodia cautelare emesse il mese scorso dal gip del Tribunale di Palermo. Le motivazioni della decisione saranno rese note entro 45 giorni. Un altro degli indagati era già stato scarcerato con obbligo di firma dopo l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

Nel blitz del 14 ottobre erano finiti in manette 18 soggetti con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti: sette erano stati condotti in carcere e undici posti ai domiciliari. Attualmente restano detenuti soltanto due fratelli, ritenuti dagli inquirenti ai vertici dell’organizzazione criminale. L’indagine, avviata dalla Procura di Marsala e successivamente passata alla competenza della Dda di Palermo, si è sviluppata attraverso attività investigative tradizionali e intercettazioni telefoniche, portando alla luce una presunta rete di narcotraffico che operava nel quartiere popolare “Mazara Due”, dove era stata allestita una vera e propria piazza di spaccio. Durante le fasi dell’inchiesta erano già state arrestate in flagranza sei persone e denunciate altre cinque. Sequestrati anche 141 mila euro in contanti, 491 grammi di eroina, 214 grammi di cocaina, oltre due chili di hashish e due appartamenti di edilizia popolare utilizzati dall’organizzazione.