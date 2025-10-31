Porto abusivo d’armi, rapina ed estorsione: a Marsala due denunce

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di Polizia di Marsala hanno deferito alla Procura della Repubblica un cittadino marsalese 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine per recenti pregiudizi di polizia per delitti contro il patrimonio, il quale, a seguito di un controllo da parte degli Agenti della Volante presso il domicilio di un altro soggetto – anch’egli pregiudicato nonché sottoposto agli arresti domiciliari – veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di circa 16 cm occultato all’interno del suo marsupio, ed anche di un involucro in cellophane contenente il quantitativo pari a 8.5 grammi circa di hashish. La droga e l’arma bianca illecitamente detenute dal giovane venivano sequestrate e lo stesso veniva contestualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Si tratta di un’operazione che rientra nell’ambito di controlli disposti dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore e che vedono impegnati numerosi equipaggi della Polizia di Stato, mirati alla prevenzione e repressione dei reati, ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché finalizzati al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali. Agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Marsala hanno inoltre proceduto alla denuncia di un secondo cittadino marsalese, di 57 anni, in quanto indagato del reato di evasione dal regime restrittivo della detenzione domiciliare, nonché per reiterata guida senza patente. Difatti, tale soggetto, oltre ad annoverare plurimi precedenti penali anche per i delitti di estorsione e rapina, veniva sorpreso dalla Volante all’esterno della propria abitazione senza alcuna legittima autorizzazione, ed alla guida di un’autovettura con una patente di guida revocata circa dieci anni prima. Per tali ragioni, l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala, ed il veicolo a lui in uso veniva sottoposto a sequestro amministrativo.