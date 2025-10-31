Ottobre si conclude nel segno della pioggia (con allerta gialla) in tutta la Sicilia

Ancora maltempo nelle prossime ore in Sicilia. Il bollettino della Protezione Civile Regionale prevede pioggia e allerta gialla in tutta l’isola anche nella giornata di venerdì 31 ottobre. Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Senza variazioni di rilievo le temperature. La situazione dovrebbe migliorare nel fine settimana e, generalmente, nei primi giorni di novembre.
