“Garibaldi on Stage”: filosofia e teatro a Mazara del Vallo

Il Liceo Garibaldi di Mazara del Vallo ospita dal 6 al 15 dicembre uno speciale ciclo di stage di “filosofia del teatro”, rivolto a giovani, adulti, appassionati, amatori e professionisti. L’iniziativa, inserita nel progetto “Comunità Educanti” e patrocinata dalla Città di Mazara del Vallo, propone un percorso teorico-pratico che intreccia riflessione culturale e esperienza diretta sul teatro. Gli incontri, condotti dallo scrittore e regista siciliano Giacomo Bonagiuso, si svolgeranno in date differenziate per percorsi rivolti a diverse fasce di partecipanti: 6, 7, 13 e 14 dicembre 2025. Lo stage mira a collegare il teatro contemporaneo alle sue radici simboliche, rituali e catartiche, fornendo strumenti per comprendere l’estetica e le pratiche dell’attore, e stimolando una maggiore consapevolezza del ruolo dello spettatore. Bonagiuso sottolinea come “senza un attore e uno spettatore consapevoli, il teatro rischia di restare confinato in un ruolo di semplice intrattenimento o in una sterile dicotomia tra verità e finzione”. “Garibaldi on Stage” vuole quindi aprire la provincia al confronto con il mondo, promuovendo la circolazione di idee e saperi legati alla filosofia del teatro. Le classi saranno a numero chiuso; iscrizioni e informazioni per tutto novembre al numero WhatsApp 347 4587137.