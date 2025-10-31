Down Windtre: niente rete fissa, problemi anche con le chiamate

Segnalazioni da più parti arrivano su alcuni reti in down in queste ore. C’è infatti un disservizio in corso per WINDTRE e non solo. Intorno alle 14:50 di oggi, il numero di segnalazioni ha superato le 1.600 in pochi minuti. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma di monitoraggio, il 67% dei problemi riguarda Internet su rete fissa, il 23% la connessione mobile, mentre un ulteriore 10% segnala un blackout totale dei servizi. Gli utenti riferiscono l’impossibilità di connettersi a Internet, effettuare chiamate o accedere ai dati mobili, con alcune aree dove il servizio risulta completamente inattivo. Le prime anomalie erano comparse già nel corso della mattinata, ma è solo nelle prime ore del pomeriggio che si è registrato un incremento improvviso e massiccio. Qualche segnalazione invece arriva anche per la linea Iliad che per le chiamate entra in modalità 3G non consentendo di effettuarle.