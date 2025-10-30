Trapani Rugby, orgoglio di una bella realtà sportiva in C

Il Trapani Rugby conquista la sua prima storica vittoria fuori casa, superando il Centro Sicilia Rugby – formazione composta da Nissa Rugby ASD ed Enna Rugby – con il punteggio di 36 a 24 nella seconda giornata di Campionato serie C. L’avvio di partita è tutto di marca trapanese: la squadra mostra subito un gioco dinamico e organizzato, guadagna metri preziosi e si porta rapidamente sul 10-0. Un improvviso calo di concentrazione, però, consente ai padroni di casa di ribaltare il risultato fino al 24-10. Nella seconda parte dell’incontro arriva la reazione d’orgoglio dei granata che ritrovano lucidità e compattezza che ha portato al successo finale per 36-24. Protagonista assoluto del match è stato il giovanissimo Flavio Girello, classe 2007, autore di quattro mete e impeccabile al piede nelle trasformazioni e nei calci di punizione: una prestazione che conferma il suo talento e premia il lavoro dell’intero gruppo. “Questa vittoria è il frutto della squadra, della capacità di reagire insieme nei momenti difficili e di restare uniti fino all’ultimo minuto”, ha commentato il coach Francesco Anselmo. Il Trapani Rugby dedica con commozione questa vittoria al piccolo Alessandro, ricordato con un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.