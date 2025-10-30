Primo posto per il marsalese Giovanvito Sciacca agli International Kombat Games

Agli International Komat Games, manifestazione di kickboxing e boxe organizzata dalla WMKF, presieduta dal professor Biagio Vitrano, tra i protagonisti a brillare è stato il nome di Giovanvito Sciacca, atleta del Team Biondo Academy di Marsala, che ha affrontato la sua prima gara di contatto pieno nella disciplina della Boxe. Un debutto tutt’altro che timido, Sciacca ha conquistato la vittoria con verdetto unanime dei giurati della Global Boxing Italia, dimostrando solidità tecnica, freddezza tattica e una determinazione che ha emozionato pubblico ed addetti ai lavori. Per il Team Biondo, guidato con passione e competenza dal maestro Giuseppe Biondo, questa vittoria rappresenta molto più di un successo sportivo, è il frutto di anni di lavoro silenzioso in palestra, di allenamenti estenuanti e di una visione chiara della crescita personale attraverso la disciplina marziale.

Il trionfo di Sciacca diventa così il simbolo di un percorso collettivo, dove ogni pugno e ogni sacrificio raccontano la storia di una squadra che crede nella formazione, nella tecnica e nei valori sportivi autentici. “Questa vittoria segna un punto di partenza importante per noi – ha commentato il maestro Biondo –. Giovanvito ha dimostrato che il lavoro costante e la dedizione portano risultati concreti. Ma non ci fermiamo qui, abbiamo già in programma nuovi appuntamenti agonistici, anche a livello mondiale”. Il Team Biondo, infatti, è già proiettato verso nuove sfide internazionali, con la stessa energia e la stessa umiltà che hanno caratterizzato il loro percorso fino ad oggi.