La Pallacanestro Marsala fa ritorno sul parquet di casa. Arriva la Cestistica Gioiese 

La Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a tornare finalmente in campo, carica di energia e determinazione, dopo il turno di riposo che ha interrotto il naturale ritmo della stagione. Domenica 2 novembre, con palla a due fissata alle ore 18:00 presso il PalaMedipower di Marsala, i ragazzi di coach Grillo ospiteranno la Cestistica Gioiese nella quinta giornata del campionato di Serie C, davanti al proprio pubblico e con una voglia irrefrenabile di cominciare davvero la rincorsa al campionato.​

Il turno di stop ha dato modo al gruppo di lavorare con intensità in palestra, ritrovando coesione e grinta. La squadra, motivata più che mai, è pronta a fare quadrato e a lottare su ogni pallone, con la consapevolezza che è il momento ideale per iniziare a macinare risultati importanti e far sentire il proprio calore ai tifosi di casa. L’entusiasmo e la determinazione, unite alla passione della tifoseria, sono gli ingredienti fondamentali per affrontare questa fase della stagione.

L’avversario, la Cestistica Gioiese, si presenta a Marsala con una statistica da non sottovalutare: nella rosa calabrese milita infatti Cheick Tidane Keita, attuale leader della classifica marcatori del girone, reduce da una prestazione da 29 punti nell’ultimo turno e sempre più decisivo per la formazione di Gioia Tauro. Il talento maliano, giovane centro di grande fisicità e prospettiva, sta impressionando per continuità e impatto, rappresentando la principale minaccia offensiva per la difesa marsalese.​

La sfida si preannuncia avvincente e ricca di spunti, tra la voglia di riscatto della NPM e la verve di una Gioiese trascinata dal suo cannoniere. Tutto è pronto per una serata di basket ad alta intensità: l’appuntamento è per domenica, con l’obiettivo comune di tifosi e giocatori di far rimbalzare la passione azzurra sulle tavole del PalaMedipower.