I Fighters di Mazara sul podio del Tuscany open

Scorso fine settimana grande spettacolo agonistico al Tuscany Open di combattimento, competizione interregionale che si è svolta ad Arezzo ed organizzata dal comitato regionale FITA Toscana con circa 700 atleti partecipanti. I Fighter Taekwondo capitanati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno hanno conquistato diverse medaglie: oro per Luca Lucia, cadetto maschile + 65 kg, argento per Mohamed Alì Achoura seniores maschile – 63 kg, bronzo per Giuseppe Russo cadetto maschile +65 kg, per Simone Messina categoria cadetti maschile -33 kg e per Mattia Monteleone categoria juniores maschile -55 kg; solo quinta Erika Russo categoria cadetti femminile -51 kg. Prossimo impegno i Campionati italiani di serie a cinture nere seniores di Messina l’8 e il 9 novembre.