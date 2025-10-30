Campionati regionali di ginnastica artistica, brillano le ‘Silver’ della Marsala Gym

Presso il Palasport di Spadafora, il 18 e 19 ottobre si sono svolti i Campionati Regionali di ginnastica artistica femminile previsti dalla Federazione ginnastica d’Italia per il settore Silver LA, LB, LC ed LD ed LA3, LB3, LC3 ed LD3 (che non prevedono l’esercizio alle parallele asimmetriche). La società lilybetana Marsala Gym Lab prende parte alla prova di sabato nei livelli LC base ed LD base con le ginnaste Rachele Sciacca e Greta Arceri, classe 2014, categoria A3. Rachele esegue 4 esercizi eccellenti, non commette falli, è precisa, concentrata e si piazza prima. Greta migliora di 3 punti rispetto alla prova di maggio, un fallo di esecuzione le impedisce di completare un elemento che le costa un punto e si piazza seconda. La domenica mattina scendono in campo Anna Genna, classe 2015, categoria A2, e Sophia Orlando, classe 2012, categoria A5 nel livello LB base. Anna è splendida e precisa, affronta la gara con decisione e ottiene dei punteggi che premiano la qualità del suo lavoro. Commette però un errore nel suo attrezzo di punta e si arresta in seconda posizione.

Sophia Orlando è determinata a fare una bella gara, non tralascia nulla e termina in terza posizione.Seguono in tarda mattina Greta Denaro, classe 2016, categoria A1 e Greta Patti, classe 2013, categoria A3 nel livello LB avanzato. Greta Denaro esegue gli esercizi ai quattro attrezzi molto bene, recupera un errore in parallela da vera esperta, migliora al volteggio e vince il bronzo; Greta Patti spicca per precisione e pulizia e viene premiata con un oro. Così il Tecnico Federale Gilda Tortorici che, insieme al Tecnico Regionale Simona Galfano, segue le ginnaste del settore Silver: “Le ragazze hanno fatto molto bene e siamo soddisfatti dei miglioramenti costanti. Dimostano interesse e voglia di curare l’esecuzione degli esercizi. Per ognuna di loro l’asticella si fa sempre più alta avendo già in preparazione nuove difficoltà con lo studio dei programmi del 2026. Con Arceri e Sciacca andremo alla Winter Edition di Rimini, la prova Nazionale del Silver, dove oltre agli individuali disputeremo anche il Duo”. Il prossimo appuntamento sarà l’1 novembre al PalaMillennium di Rosolini dove la Gymlabina Carola Floreno prenderà parte alla seconda prova del Campionato Regionale Silver Eccellenza.