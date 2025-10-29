Prima vittoria in Europa per la Trapani Shark contro Bnei Penlink Herzliya

Sul campo di Opava, in Repubblica Ceca, la Trapani Shark ottiene la prima vittoria europea della sua storia battendo gli israeliani del Bnei Penlink Herzliya per 77-74. Partono forte i padroni di casa mettendo grande fisicità ma Trapani rimane in contatto e nel secondo periodo trova il primo vantaggio della partita. Dopo la pausa lunga, trascinati dal possente Onuaku sotto le plance, gli israeliani riescono a ricucire lo strappo e a giocarsi poi un finale punto a punto dove però la truppa di Repesa riesce a rimanere lucida e a conquistare la contesa. Nel 1° quarto, coach Repesa fa partire in quintetto Ford, Petrucelli, Allen, Alibegovic ed Eboua, coach Orland risponde con Stewart, Douglas, Carter, Lugashi e Onuaku. Il primo canestro è di Ford. Eboua dalla media, poi Onuaku e il gioco da 4 punti di Stewart (6-4). Petrucelli colpisce da oltre l’arco e poi serve un assist ad Alibegovic. Lugashi con 4 punti in contropiede e il canestro dal post di Onuaku inducono coach Repesa a chiedere sospensione: 12-9 al 5’. Alibegovic in penetrazione, poi Francis e 2 liberi di Heidegger (16-11). Ford in contropiede ma Varnado risponde dalla media. Stewart fa 2/2 dalla lunetta. Hurt segna 4 punti consecutivi, poi Ford: 20-19 al 10’.

Nel 2° quarto dopo il canestro dai 6.75 di Cappelletti e la penetrazione di Hurt, Heidegger realizza in penetrazione (22-24). Cappelletti dalla media ed il 2+1 di Hurt per Trapani, poi la penetrazione di Dowson. Dopo 1 libero di Hurt, Stewart schiaccia. Cappelletti e Onuaku fanno 2/2 dalla lunetta. Botta e risposta fra Onuaku ed Eboua. Stewart dai 6.75 ma Allen risponde dalla stessa distanza. Onuaku fa 2/2 dalla lunetta. Dopo la tripla di Petrucelli ed il contropiede chiuso da Hurt, coach Orland chiama time out. Francis in penetrazione: 37-42 al 20’. Nel 3º quarto il primo canestro è di Cappelletti. Alibegovic dalla media, poi Onuaku da sotto. Petrucelli fa 2/2 dalla lunetta. Dopo il contropiede di Ford, Stewart piazza la tripla (43-50). Sanogo da sotto, poi 1 libero di Carter e la tripla sulla sirena di Ford (44-55). Francis piazza la bomba. Hurt fa 2/2 dalla lunetta. Onuaku da sotto e Francis in contropiede inducono coach Repesa a chiedere sospensione. Arcidiacono in penetrazione ma Carter risponde dalla stessa distanza. Ford fa 2/2 dalla lunetta: 53-61 al 30’.

Nel 4° quarto, Douglas dalla media ma risponde Rossato. Onuaku da sotto, poi 1 libero di Douglas e la tripla di Alibegovic (58-66). Onuaku realizza 4 punti consecutivi, poi la penetrazione di Stewart. Alibegovic ed Eboua fanno 2/2 dalla lunetta. Allen e Petrucelli realizzano 1 libero a testa (64-72). Dawson realizza 5 punti consecutivi ma Allen risponde dalla media. Dawson da sotto ma Allen segna ancora dalla media (71-76). Dawson colpisce da oltre l’arco, poi 1 libero di Ford: 74-77 il finale.