Trapani: scaricava rifiuti non autorizzati in periferia, mezzo sequestrato

Prosegue l’attività della Polizia Municipale di Trapani a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Durante un controllo sul territorio, gli agenti hanno sorpreso un individuo intento a scaricare rifiuti speciali in area periferica. Il veicolo, un tre ruote privo di assicurazione, revisione e condotto da persona senza patente – già recidiva nel biennio – è stato immediatamente sequestrato e confiscato. L’operazione, condotta nell’ambito della campagna di contrasto all’abbandono dei rifiuti, si affianca ai controlli effettuati con il drone “A tia talìu”, confermando l’impegno costante dell’Amministrazione nel difendere il territorio da ogni forma di degrado ambientale.