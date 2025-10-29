Marsala: la campionessa regionale di marcia Beatrice Luglio ricevuta in Municipio

Al Palazzo Comunale di Marsala, il sindaco ha ricevuto la giovanissima atleta Beatrice Luglio, campionessa regionale di marcia che fa parte della Rappresentativa Siciliana reduce dalla bella affermazione di Grottammare (AP) per il Trofeo Nazionale Giovanile di Marcia. L’atleta è stata accolta alla presenza degli assessori Ignazio Bilardello, Ivan Gerardi e Gaspare Di Girolamo. La giovane specialista in marcia era accompagnata dai genitori e dall’allenatore Angelo Badalucco, nonché presidente dell’Associazione Atletica leggera Sprint. “Sono particolarmente lieto di conoscerti – ha affermato il sindaco Massimo Grillo – perchè apprezzo la tua passione per la marcia, una disciplina molto tecnica ma che – come dice il tuo preparatore – affronti con grande naturalezza. Ti auguro nuovi successi e di continuare nello studio con la stessa determinazione”. Beatrice, 13 anni – da sei con la Sprint – ha saputo far valere le sue qualità nella 2 km di marcia (che pratica da meno di due anni) dove ha ottenuto risultati di rilievo: dalla vittoria alle Regionali individuali di Siracusa, fino ai piazzamenti d’onore ai Campionati regionali di Società (Palermo, seconda) e su Strada (Catania, terza). Visti i successi, Beatrice Luglio è entrata a far parte della Rappresentativa Siciliana, convocata lo scorso agosto a Nicolosi.