Colori e vento nel mare trapanese con la Veleggiata Autunnale

La Veleggiata Autunnale organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani ha portato oltre trenta imbarcazioni a solcare il mare trapanese con a bordo soci e appassionati di vela. Gli equipaggi hanno mollato gli ormeggi per raggiungere la linea di partenza, di fronte allo scoglio Palumbo, dando il via a una giornata di navigazione all’insegna della condivisione e dell’amicizia. Il percorso, non competitivo, si è snodato lungo una rotta suggestiva tra la costa trapanese e la riserva delle Isole Egadi: le barche hanno doppiato Formica e Maraone, quindi hanno fatto rotta verso Cala Minnola a Levanzo, dove era posizionata la boa di virata, prima di rientrare a Trapani seguendo il tragitto inverso.

“La veleggiata – ha commentato il presidente della Sezione, Piero Culcasi – è stata un’occasione per vivere il mare in spirito di amicizia e passione, offrendo anche a nuovi soci la possibilità di provare l’esperienza della vela nel pieno rispetto dello spirito associativo della LNI”. Culcasi ha poi ringraziato soci e dirigenti per l’impegno profuso nell’organizzazione e nelle attività annuali, citando Nuccio Sugameli, Gianpiero Musmeci, Gianvito Ciulla e Salvatore Maugeri per il contributo volontario. La Veleggiata Autunnale ha confermato ancora una volta la vitalità della Lega Navale di Trapani e il suo costante impegno nella diffusione della cultura del mare, della vela e dei valori di amicizia e condivisione che ne sono da sempre il cuore.