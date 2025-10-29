Maltempo in Sicilia: torna l’allerta gialla su tutta l’isola

redazione

mercoledì 29 Ottobre 2025 - 17:09

Il mese di ottobre finisce nel segno del maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha decretato l’allerta gialla in tutta l’isola per la giornata di giovedì 30. Tornano le piogge, che saranno sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio, sui settori occidentali, centro-meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I venti saranno localmente forti meridionali su Sicilia occidentale, in attenuazione in serata. Molto mosso il mar Tirreno.

