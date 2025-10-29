Coppa Italia: il Trapani Calcio fuori contro Sorrento

Si ferma ai rigori il cammino del Trapani in Coppa Italia di Serie C. Dopo 90 minuti intensi, giocati con qualità e grande equilibrio, la squadra di Aronica viene eliminata dal Sorrento al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Dal dischetto i campani si impongono 5-4, grazie alle parate decisive di Del Sorbo. Ai granata restano la prestazione, la personalità e la conferma di un gruppo solido e competitivo. Nonostante le rotazioni, il Trapani mostra la solita organizzazione e mentalità. Aronica concede spazio a chi finora ha avuto meno minuti, ma la squadra risponde con ordine e compattezza. Al 35’, i granata passano meritatamente in vantaggio: Benedetti conquista un rigore che Vazquez trasforma con freddezza per l’1-0. Il Sorrento reagisce e, poco prima dell’intervallo, trova il pareggio. Galeotti respinge il penalty di Shaw, ma Sabbatani è il più rapido sulla ribattuta e firma l’1-1.

Nella ripresa il Trapani spinge di più e sfiora più volte il gol. Negro colpisce un palo pieno, mentre Sabbatani salva sulla linea un’occasione clamorosa. I cambi vivacizzano il finale, ma il risultato non si sblocca. Si va ai rigori dopo una partita vera, intensa e corretta, dove a mancare è solo il colpo decisivo. Nella serie dagli undici metri il Sorrento si dimostra più freddo. Grandolfo e Celeghin segnano, ma Del Sorbo neutralizza i tiri di Benedetti e Canotto. Finisce 5-4 per i campani, che staccano il pass per gli ottavi di finale contro il Crotone. Per il Trapani resta l’amarezza dell’eliminazione, ma anche la consapevolezza di essere sulla strada giusta.