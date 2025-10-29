Coppa Divisione: il Marsala Futsal vince ai rigori contro il Mistral

Era un importante tassello per il Marsala Futsal 2012 vincere a Palermo contro il Mistral nel 32esimi di Coppa Divisione. E la ‘banda Torrejon’ non è mancata all’appuntamento con la vittoria, segnando l’en plain di stagione fino ad oggi. Il primo tempo è iniziato in salita per gli azzurri che vanno in svantaggio. Sarà De Bartoli a ristabilisce la parità. I padroni però chiudono la prima frazione di gioco sul 2 a 1 a un secondo dalla fine. Nella ripresa il Marsala mette in mostra il carattere che sfodera quest’anno nei momenti di difficoltà: con una prova corale i lilybetani reagiscono e Tendero e Foderà si portano sul 2 a 3. Solo il pareggio del Mistral trascina il match verso i rigori.

Partita secca, quindi la roulette del dischetto consegna la vittoria e il passaggio al turno successivo: dopo l’errore di Tendero, segnano Vito Pizzo, al ritorno tra i convocati, e Barroso. Una parata decisiva di Vallarelli riapre tutto, si va ai rigori ad oltranza. Qui segnano Romano e il portiere Nicolas Cosenza, che non si limita a trasformare il penalty ma para anche l’ultimo rigore, regalando a Marsala la qualificazione ai 16esimi di Coppa Divisione per 6 a 7. Adesso si apre un interessante scenario: nel prossimo turno di Coppa al Palasancarlo arriva il Pirossigeno Cosenza, squadra che milita nella serie A di Calcio a 5. Sarà la prima volta in assoluto che una squadra di serie A scenderà in campo a Marsala.