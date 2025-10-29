Bronzo europeo per il mazarese Vito Margiotta agli IKU di Polonia

Prestigioso risultato internazionale per Vito Margiotta, atleta dell’ASD Bushido Karate Mazara, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei IKU di Karate, svoltisi a Stettino (Polonia) dal 22 al 26 ottobre. Margiotta, convocato nella Nazionale Italiana FIK, ha superato con sicurezza diversi turni nella sua categoria fermandosi solo in semifinale contro un forte atleta polacco, al termine di un incontro equilibrato e combattuto. Nello spareggio per il terzo posto ha saputo imporsi con carattere e lucidità.