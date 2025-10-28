Marsala: la giovane marciatrice Beatrice Luglio ricevuta al Palazzo Municipale

Reduce dall’affermazione di Grottammare per il Trofeo Nazionale Giovanile di Marcia, l’atleta Beatrice Luglio è stata accolta a Palazzo comunale dal sindaco Massimo Grillo. Presenti gli assessori Ignazio Bilardello, Ivan Gerardi e Gaspare Di Girolamo, la giovane specialista in marcia era accompagnata dai genitori e dall’allenatore Angelo Badalucco, nonché presidente dell’Associazione Atletica leggera Sprint. “Sono particolarmente lieto di conoscerti – ha affermato il sindaco Grillo rivolto a Beatrice – perchè apprezzo la tua passione per la marcia, una disciplina molto tecnica ma che – come dice il tuo preparatore – affronti con grande naturalezza. Ti auguro nuovi successi e di continuare nello studio con la stessa determinazione”.

Beatrice, tredici anni – da sei con la Sprint – ha saputo far valere le sue qualità nella 2 km di marcia (che pratica da meno di due anni) dove ha ottenuto risultati di rilievo: dalla vittoria alle Regionali individuali di Siracusa, fino ai piazzamenti d’onore ai Campionati regionali di Società (Palermo, seconda) e su Strada (Catania, terza). Visti i successi, Beatrice Luglio è entrata a far parte della Rappresentativa Siciliana, convocata lo scorso agosto a Nicolosi.