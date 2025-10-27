Mazara: morto Sergio Sciabica, segretario del Comitato Bocca Arena

Il Comitato di quartiere Bocca Arena-Transinico perde un pezzo importante: è venuto a mancare il suo segretario Sergio Sciabica. Diversi i messaggi di cordoglio sui social. “Era un amico, un uomo che ha combattuto e che ha lottato per i diversamente abili e per la vita, dando il meglio di sé. Era un uomo fantastico, accompagnato dalla sua gioia di vivere – afferma il presidente del Comitato Antonino Burgio –.Era la vita fatta persona, una persona di una umiltà incredibile. Ci lascia, lasciando un grande vuoto a questa città ma anche a questo Comitato. Era un mazarese d’adozione, ma a Mazara ha lasciato molto, la grande voglia di vivere e la sua grande onestà intellettuale. Sergio, sei stato un grande e lo sarai per sempre. A nome mio e del’Associazione culturale Quarara, presieduta da Antonino Marino, porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Sergio”.