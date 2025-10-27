Marsala, le attività delle Forze dell’Ordine nello scorso fine settimana

Conformemente alle determinazioni del Comitato dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, su iniziativa del Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, nel corso della decorsa settimana, la Polizia di Stato di Marsala ha implementato gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nei pressi dei principali luoghi di aggregazione e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, attuando attività straordinarie sia nel centro storico marsalese che in alcune contrade.

I servizi sono stati svolti con il concorso di Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dei militari dell’Esercito Italiano attualmente impiegati nell’operazione denominata “Strade Sicure”.

I risultati conseguiti in termini di prevenzione e controllo.

Nel corso dei servizi sono stati svolti 30 posti di controllo, sono state identificate circa 600 persone, di cui 140 con precedenti di polizia e 30 extracomunitari. Sono stati controllati 300 veicoli, elevati 35 infrazioni al Codice della Strada ed effettuati 10 sequestri amministrativi.

Sono stati, inoltre controllati circa 50 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Nelle giornate di sabato e domenica sono stati, ulteriormente, svolti servizi congiunti interforze, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati: 200 le persone identificate, di cui 45 con precedenti di polizia e 20 extracomunitari, 85 i veicoli controllati e 10 infrazioni elevate.

Sono stati, inoltre effettuati dei controlli amministrativi presso 4 esercizi pubblici della cittadina, al fine di verificare il rispetto delle ordinanze sindacali.

