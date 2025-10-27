Manovra, Salvini “Non c’è nessun accanimento sulle banche”

MILANO (ITALPRESS) – Da parte del governo “. Mi limito a leggere i bilanci, negli ultimi anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili, per la maggior parte coperti da interventi dello Stato. Penso e chiederò che sul piano casa, che è scoperto sul 2026, una parte dei fondi arrivi con gioia ed entusiasmo da parte di un sistema che sta facendo margini notevolissimi”.Così il ministro delle Infrastrutture,

“C’è il tema degli affitti brevi, tra favorevoli e contrari. Io sono sempre per il rispetto della proprietà privata, per il fatto che ciascuno possa investire sul suo immobile, come meglio crede senza penalizzazioni o inasprimento di tassazione”, ha aggiunto.

