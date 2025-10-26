Erice: pesa oltre 250 Kg. e per andare in ospedale sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco

Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani è stato

impegnato nel Comune di Erice per il trasferimento di una persona affetta da obesità cronica, del

peso di circa 260 chilogrammi.

A causa delle difficoltà nel movimentare la persona con i consueti presidi sanitari, è stato richiesto

l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno predisposto le operazioni di trasferimento dall’esterno

dell’abitazione, situata al primo piano.

L’intervento è stato eseguito mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e con l’impiego di una

barella “bariatrica”, appositamente progettata per la movimentazione di persone con gravi problemi

di obesità. Le operazioni di discesa sono state effettuate con l’ausilio dell’autoscala in dotazione al

Comando.

Al termine delle manovre, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata al

locale nosocomio.

L’operazione, particolarmente delicata, ha ancora una volta evidenziato l’elevata professionalità,

competenza e spirito di servizio del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani. Le persone

presenti hanno espresso la loro riconoscenza con un caloroso applauso al termine dell’intervento