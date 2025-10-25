Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora

Nel weekend tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 torna l’ora solare.

Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Un piccolo cambiamento che segna ufficialmente la fine dell’ora legale e l’arrivo della stagione invernale. Ciò significa che potremo dormire un’ora in più, ma le giornate appariranno più corte: farà buio prima la sera e si avrà più luce al mattino. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale.

L’adozione dell’ora legale e dell’ora solare ha origini storiche e pratiche. Il sistema serve a sfruttare meglio la luce naturale del giorno, riducendo il consumo energetico e adattando le abitudini quotidiane ai ritmi stagionali. Tuttavia, negli ultimi anni si discute se abolire o meno il cambio dell’ora: il Parlamento Europeo, infatti, nel 2019 ha votato a favore della possibilità per ogni Paese membro di decidere se mantenere il doppio cambio stagionale o adottare un’ora stabile tutto l’anno. L’Italia, per ora, ha scelto di non modificare il sistema.

Per tornare a goderci lunghe giornate dovremo pazientare un bel po’: l’ora legale, tornerà solamente nella Primavera del 2026, ovvero nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 Marzo 2026.