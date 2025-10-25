Si sono riuniti ex studenti della 4° D dell’Itis di Mazara

Ha fatto tappa a Selinunte, Il lunghissimo tour iniziato oltre 20 anni fa, per i Compagni di scuola della 4° D dell’ITIS di Mazara del Vallo, degli anni 70.

La composizione di quella classe rappresentava buona parte del territorio Siciliano.

In un noto ristorante della Borgata Marinara, si sono incontrati gli “ex Ragazzi” degli anni 70, Pasquale Lombardo (il mattatore) e Saro Triolo, di Castelvetrano, Nino Orlando di Selinunte, i fratelli Pino e Mariano Ruggeri di Marsala, nonché Ignazio Parrinello e Peppe Canale sempre di Marsala, Gino Craparotta e Filippo Calderone di Mazara, Calogero Caruana di Naro, Piero Agrusa di Balestrate,

Questa volta il padrone di casa e organizzatore è stato Nino Orlando, ex direttore Tecnico di una nota Compagnia telefonica, Ospite d’onore l’ex Docente e direttore del Laboratorio impiantistica, Pino Giacalone.

La serata è trascorsa, all’insegna dell’allegria e la spensieratezza.

Il filo conduttore della serata ovviamente è stato, il ricordo di momenti indimenticabili trascorsi tra i banchi in quei favolosi anni 70, però non si è fatto a meno di ricordare lo scomparso Preside di allora, il marsalese Andrea Bilardello.

La comitiva si è data appuntamento all’inizio del prossimo anno.