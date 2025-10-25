Scomparsa del piccolo Alessandro, il cordoglio dell’amministrazione e il lutto di tutto lo sport trapanese

Con profondo dolore e immensa tristezza, l’amministrazione comunale di Trapani esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia del piccolo Alessandro, il bambino che oggi ha lasciato questo mondo in modo così tragico e improvviso.

Il nostro pensiero va alla famiglia di Alessandro, che in questo momento stanno vivendo un dolore indicibile. Ci uniamo a loro nel loro lutto, condividendo la loro sofferenza e la loro angoscia.La sua perdita è una tragedia che ci colpisce tutti, e ci ricorda la fragilità e la preziosità della vita. A causa di questo tragico evento, l’evento “Quartieri in Gioco” previsto per domani è annullato. Rispettiamo il dolore della famiglia e della comunità, e ci uniamo a loro in questo momento di lutto. Il Comune di Trapani si stringe intorno alla famiglia di Alessandro, offrendo il suo sostegno e la sua solidarietà in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Alessandro. Il Sindaco Giacomo Tranchida e l’amministrazione tutta.

Intanto tutto lo sport di Trapani si unisce al dolore disputando gli incontri con il segno del lutto al braccio.