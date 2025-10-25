Lotta per la vita a Trapani per Alessandro, il bambino di 10 anni, precipitato dal quinto piano

Tragedia a Trapani, dove Alessandro, un bambino di 10 anni, lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato dal balcone del quinto piano della sua abitazione in via Pantelleria. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 17:30. Ancora avvolte nel mistero le circostanze della caduta: il bambino potrebbe essersi sporto troppo mentre giocava sul balcone.

Subito dopo la caduta, i residenti del palazzo hanno sentito il rumore e allertato il 118. I soccorsi sono stati tempestivi: Alessandro è stato portato prima al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Data la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito d’urgenza con un elisoccorso all’ospedale “Di Cristina” di Palermo, specializzato in cure pediatriche.

La polizia di Stato ha avviato una indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I familiari del piccolo vivono ore di grande angoscia, mentre medici e operatori sanitari continuano a lottare per salvargli la vita.

Un dramma che ha scosso tutta la comunità trapanese, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro e sperando in un miglioramento.