E’ morto Alessandro, il bambino trapanese caduto dal balcone di casa

Non ce l’ha fatta Alessandro, il bambino trapanese precipitato ieri dal balcone del quinto piano di un’abitazione in via Pantelleria. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

Affetto da una forma severa di autismo, il piccolo era caduto poco prima delle 18. I sanitari del 118 erano intervenuti immediatamente, trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate del capoluogo di provincia.

Dopo un delicato chirurgico d’urgenza, era stato trasferito nella serata di ieri al reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, dove purtroppo è morto pochi minuti fa a causa delle lesioni riportate nella caduta.

Una tragedia che ha scosso profondamente la città. Nelle ultime ore, l’intera comunità trapanese si era stretta in preghiera per Alessandro e per la sua famiglia, nella speranza che potesse farcela. Oggi resta solo il silenzio e un dolore che unisce tutti.

Tra gli interventi quello dell’associazione Anffass “La terribile disgrazia del piccolo Alessandro ancora una volta, ci fa riflettere su quanto siano fragili i nostri ragazzi e le nostre stesse vite. Basta un attimo di

disattenzione o una semplice fatalità per trasformare un normale momento di vita in tragedia. Per questo ci vuole tanta, tanta, attenzione, servizi, trattamenti educativi e comportamentali. Le nostre famiglie ed i nostri ragazzi non possono essere lasciati soli e privi di servizi per, poi, battersi il petto quando, purtroppo, accadono le disgrazie”.