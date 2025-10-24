Trapani: bimbo di 10 anni precipita dal balcone

venerdì 24 Ottobre 2025 - 21:23

Tragico incidente stasera a Trapani. In via Pantelleria, un bambino di dieci anni è caduto dal balcone di casa sua situata al terzo piano di un palazzo. Le circostanze dell’incidente restano ancora da accertare.Il piccolo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove versa in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia per ricostruire i dettagli della dinamica. Gli agenti della Squadra Volante stanno lavorando per ricostruire la dinamica.

