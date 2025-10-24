Maxi rissa a Marsala di fronte a un supermercato

Maxi rissa davanti a un supermercato di Marsala. In via Salemi, di fronte al “Paghi Poco”, nell’area del parcheggio auto, si e scatenata una rissa tra una decina di persone. Alcuni hanno anche usato bastoni e soprattutto una giovane ha riportato conseguenze peggiori. Alcuni cittadini sul posto hanno chiamato le forze dell’ordine, sono intervenuti Polizia e Carabinieri. Sono arrivati anche i rinforzi perché la lite furibonda, che sembrava fosse sedata, e’ ripresa. sul posto e’ stata chiamata l’ambulanza. E’ stato accertato che la nazionalità è Rom.