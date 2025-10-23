Vandali pure all’aeroporto di Birgi: distrutti i sanitari di un bagno

All’aeroporto di Birgi, un episodio di vandalismo ha colpito uno dei bagni della sala arrivi, dove i sanitari sono stati completamente distrutti senza alcuna ragione apparente. Un gesto che ha suscitato indignazione tra i lavoratori e gli utenti dell’aerostazione. Salvatore Ombra, presidente di Airgest – società che gestisce lo scalo aeroportuale trapanese – ha commentato duramente l’accaduto: “Ecco il risultato dell’inciviltà di pochi. Distruggere ciò che è di tutti significa mancare di rispetto non solo alle strutture, ma anche alle persone che si impegnano ogni giorno per mantenerle pulite e funzionanti”. Ombra ha sottolineato come questi atti non siano solo un danno materiale, ma un vero e proprio spreco di risorse e tempo che dovrebbe invece essere dedicato alla collettività.

“Il senso civico si misura anche da come trattiamo i beni comuni”, ha concluso Ombra, lanciando un appello al rispetto e all’educazione, valori indispensabili per vivere in una comunità civile. L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti nei confronti degli spazi pubblici.