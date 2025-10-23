La Sicilia fa Scuola, arriva a Trapani-Erice un incontro della Regione

Dopo Siracusa, Ragusa, Messina e Catania, “La Sicilia fa Scuola”, l’iniziativa promossa, dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per incontrare, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, i dirigenti scolastici nei territori, fa tappa domani e mercoledì a Palermo e Trapani. La manifestazione, che nelle scorse settimane ha attraversato l’Isola per illustrare il piano di investimenti da 700 milioni di euro messo in campo negli ultimi tre anni dal governo Schifani, intende raccogliere idee, iniziative e proposte per costruire insieme a chi opera nel mondo della scuola, la scuola siciliana di domani. Mercoledì, 22 ottobre, invece, sarà la volta di Trapani-Erice, dove a partire dalle 11 nell’Istituto “G. Pagoto” di Erice Casa Santa, in Via Tivoli, 37, a fare gli onori di casa sarà il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes.

«Questa iniziativa, se da un lato intende tracciare un bilancio delle iniziative avviate dal governo Schifani per Scuola e Università – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Mimmo Turano – grazie a un piano di investimenti da oltre 700 milioni di euro messo in campo negli ultimi tre anni, dall’altro punta a rendere protagonisti i territori e raccogliere idee, proposte e suggerimenti da chi opera ogni giorno con gli studenti per costruire tutti insieme la scuola siciliana di domani».