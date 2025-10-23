Marsala: lutto per il Comandante della Municipale D’Alessandro, morta la moglie Mattia

E’ deceduto all’età di 57 anni la docente Mattia Rita Pizzo. Era moglie del Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Giuseppe D’Alessandro. Insegnava all’Istituto “F. Ferrara” di Mazara del Vallo. Tutta la comunità lilybetana, il Comune guidato dal sindaco Massimo Grillo, il Consiglio comunale, si sta stringendo intorno al marito, ai figli, ai familiari. Il rito funebre verrà celebrato domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 11, presso la Chiesa del Santuario del Santo Padre delle Perriere.

“Cara cugina Mattia purtroppo ieri sei salita in cielo, dopo una malattia terribile. L’ultima volta che sono venuto a casa tua, ancora tu eri serena e sorridente, con la tua forza di carattere.Con quello che hai avuto tu tante riescono a superare la malattia. Sono veramente addolorato.Mi vengono in mente i ricordi spensierati con la tua presenza, insieme ai tuoi familiari. Non posso dimenticare quel giorno al mare a Torretta Granitola nel 1990. Eravamo io, Rosa, tu, Rosalba e Claudio. Riposa in pace, bravissima e di cuore buono, carissima Mattia Pizzo”, questo il messaggio del cugino Gaspare Barraco.

ll nostro gruppo editoriale esprime il sentito cordoglio al Comandante D’Alessandro e alla sua famiglia per la perdita della cara moglie.