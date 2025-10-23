Essepiauto festeggia la mobilità del futuro: Renault 4 100% elettrica + Audi Prima Scelta Plus. VIDEO

Grande festa sabato scorso alla concessionaria Essepiauto di Trapani. Un doppio appuntamento che ha visto la presenza di un numeroso pubblico di amici, clienti e appassionati: la presentazione della nuova Renault 4 e l’inaugurazione del punto di vendita Audi Prima Scelta Plus. Un momento di crescita della proposta aziendale che si è trasformata in un’occasione di intrattenimento e convivialità grazie anche alla presenza di Claudio Casisa, l’attore e cabarettista palermitano noto per essere stato parte del duo I Soldi Spicci, che ha intrattenuto i presenti con la sua comicità. “Oggi festeggiamo una vettura iconica, che viene dal passato, si affaccia al presente e guarda al futuro. Lo facciamo con questa serata che è anche un modo per ringraziare il territorio e i nostri clienti, per restituire quello che ci hanno dato in più di 45 anni di presenza ed esperienza nel mondo delle auto”, spiega Paolo Tedesco, titolare della concessionaria Essepiauto di Trapani e Mazara del Vallo.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE

Cuore della serata, proprio la scoperta della nuova R4. Un tuffo nei ricordi, ma con uno sguardo contemporaneo per una vettura che torna a far parlare di sé in una veste tutta nuova: 100% elettrica e con una forte impronta tecnologica. I primi riscontri della nuova R4 lasciano intravedere ottime prospettive: “L’auto è già stata accolta benissimo, grazie alla sua bellezza, alla sua iconicità e alle caratteristiche. Abbiamo già diversi ordini – continua Tedesco – Il feedback è stato positivo fin da subito, prima ancora di presentarla”. Al mercato del nuovo si affianca poi quello dell’usato garantito. “Ci sono clienti per cui l’elettrico va molto bene, ma altri le cui esigenze si adattano alle alimentazioni classiche”, evidenzia. Presente all’evento anche Adriana Alessi, Audi manager e titolare di Meridiano, che ha tagliato il nastro del nuovo punto di vendita Audi Prima Scelta Plus insieme a Tedesco. “La necessità del mercato di Trapani sul fronte dell’usato era forte. Meridiano, come concessionario ufficiale Audi delle provincie di Agrigento e Caltanissetta, ha voluto investire sul territorio, aprendo una nuova sede per l’usato garantito. Quello di Audi Prima Scelta Plus è un mercato che fornisce le stesse caratteristiche di garanzia sull’usato come sul nuovo”, ha evidenziato Alessi.

Quello inaugurato a Trapani è dunque il frutto di una collaborazione che va a concentrarsi su un segmento di mercato sempre più importante per le concessionarie. “Fatto con certificazioni di qualità e grande attenzione, dà al cliente quel valore di cui ha bisogno. La partnership con Essepiauto è fondamentale per la certificazione: ci aiuterà a fornire i 110 controlli ai clienti e assicurare così le stesse garanzie del nuovo”, ha spiegato la manager.