Manovra, Giorgetti “Obiettivo ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo si è insediato nel momento in cui la spinta inflattiva era ai massimi livelli: per contrastare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie sono state adottate misure specifiche mirate al sostegno dei redditi, con particolare attenzione alle famiglie dei lavoratori dipendenti”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del Question Time alla Camera.“La legge di bilancio 2023 ha introdotto una riduzione dell’aliquota contributiva dei dipendenti pari a 2 punti per le retribuzioni inferiori a 35mila euro e a 3 punti per quelle inferiori a 25mila – continua Giorgetti -. Nel 2024 abbiamo confermato per tutto l’anno la riduzione dell’aliquota in base alle retribuzioni. La spinta inflazionistica in quel periodo ha rallentato e le dinamiche dei paesi oggi sono distanti rispetto ai due anni precedenti: tuttavia il governo ha ritenuto prioritario intervenire con misure strutturali per difendere i redditi delle famiglie italiane nei prossimi anni. La legge di bilancio 2025 ha confermato a regime la riduzione delle aliquote Irpef introdotta in via sperimentale un anno fa e ha sostituito la riduzione del cuneo contributivo con due misure strutturali di natura fiscale, che hanno sostanzialmente confermato i benefici: in termini di effetti aggregati sono state redistribuite risorse per 8,1 miliardi nel 2023, 16,3 miliardi nel 2024 e 18 miliardi a partire dal 2025. La legge di bilancio 2026 proseguirà nella riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, estendendo i benefici ai contribuenti con redditi medi”, conclude il ministro.

(ITALPRESS).