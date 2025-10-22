“Chiediamo l’istituzione di una zona rossa nel centro di Marsala”

Tutti i consiglieri comunali di Marsala hanno scritto al sindaco per chiedere l’istituzione di una “zona rossa” nel centro urbano per motivi di sicurezza pubblica. Gli esponenti di Sala delle Lapidi si dicono “… preoccupati per l’escalation di episodi criminali verificatisi da alcuni anni e con sempre maggiore frequenza nel centro urbano di Marsala” e intendono sottoporre all’attenzione del primo cittadino la grave situazione che si sta sviluppando. Nella nota si legge: “Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicati i casi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti e altri atti criminosi che hanno compromesso il senso di sicurezza della cittadinanza, in particolare nelle ore serali e notturne. Tali episodi, spesso riportati anche dagli organi di stampa locali, destano forte allarme sociale e richiedono un intervento urgente e coordinato delle autorità competenti”.

La richiesta è quella di inoltrare al Prefetto la proposta di una “zona rossa” intesa come a particolare sorveglianza e controllo da parte delle forze dell’ordine, al fine di prevenire ulteriori episodi criminali e garantire il ripristino dell’ordine pubblico. Adesso la parola passa a Massimo Grillo e al suo ruolo istituzionale, viste le troppe risse che continuano a verificarsi nel centro città.