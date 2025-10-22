Gasperini “Con il Plzen partita importante, bisogna tornare a vincere”

A dirlo è Gian Piero Gasperini che in conferenza stampa ha spiegato: “E’ una partita importante perchè abbiamo bisogno di vincere per andare avanti in classifica. L’anno scorso abbiamo visto che la classifica è sempre molto corta, per cui ogni partita è importante. La cosa più importante è tornare a vincere dopo aver perso contro l’Inter. Dobbiamo avere un buon approccio, per venirne a capo dobbiamo giocare con l’attenzione e la mentalità che abbiamo messo fino ad adesso e cercare di migliorare la qualità negli ultimi venti metri”. Secondo il tecnico i giallorossi sono comunque in crescita, anche dal punto di vista della creazione di situazioni pericolose in attacco: “Credo che la partita con l’Inter ci abbia dato una fiducia diversa. Abbiamo tirato dieci volte da dentro l’area contro una squadra forte, è un buon segnale rispetto a partite dove abbiamo costruito meno”.
“Poi sì, possiamo essere più precisi – continua Gasperini -. A volte ci sono anche degli episodi, come rigori o gol a porta vuota, che sono dei momenti; se la squadra comincia a produrre numerose situazioni da gol è un buon segnale”. Parlando di singoli, è confermato che quella di Angelino sarà l’unica assenza (“ci auguriamo che sia disponibile al più presto. Per il resto, siamo tutti disponibili”), mentre sarà difficile vedere Bailey titolare: “Per me, i titolari sono tutti quelli che entrano. Detto questo, è difficile che posa giocare dall’inizio perchè è fuori da tanto. E’ importante che sia guarito, poi ci vorrà qualche settimana perchè possa arrivare alla migliore condizione possibile”.
Turno di riposo, invece, per Cristante e Ndicka: “Hanno giocato sempre, potranno allenarsi regolarmente”. Inoltre, dopo aver esaltato Ziolkowski (“sono convinto che avrà un’ottima carriera, dobbiamo limare la sua abitudine di entrare molto in scivolata, perchè in Italia è penalizzante”) ha commentato anche l’alternanza tra Ferguson e Dovbyk, definendola “necessaria in Italia e in Europa, è così in tutte le partite”.
Al suo fianco c’era Zeki Celik, che sulla sua duttilità ha spiegato: “Posso giocare sia da braccetto che come quinto, in Turchia ho giocato in tutte le posizioni”. Infine, una battuta anche su Gasperini e sulla possibilità di un rinnovo visto il contratto in scadenza: “Ho avuto tanti grandi allenatori, con il mister lavoriamo duro. Ha una mentalità vincente, mi piace come ci alleniamo. Il rinnovo? Sono concentrato sul campo, sono contento a Roma, vediamo cosa succede”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).