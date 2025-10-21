A Trapani grande discarica abusiva scoperta dal drone della Polizia Municipale

Un nuovo intervento della Polizia Municipale di Trapani ha portato domenica pomeriggio all’individuazione e al sequestro penale di un’area utilizzata come discarica abusiva, in seguito a un incendio scoppiato in via Salemi, nei pressi del centro hub vaccinale. L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali promosse dall’Amministrazione comunale, grazie all’impiego delle più moderne tecnologie. Determinante, infatti, è stato il supporto del drone di servizio “A tia talìu”, che ha permesso di documentare con precisione l’area interessata dalle fiamme e accertare la presenza di rifiuti abbandonati in modo illecito.

Le immagini aeree inchiodano il responsabile

Le riprese aeree hanno fornito prove chiare e circostanziate, consentendo di individuare il presunto responsabile e procedere con il sequestro dell’area, oltre alla redazione degli atti di rito e alla trasmissione del fascicolo alla competente Autorità Giudiziaria. “Il drone ‘A tia talìu’ rappresenta un valido strumento di supporto al controllo del territorio – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, Ignazio Bacile – consentendoci di intervenire in modo tempestivo e preciso in situazioni di degrado ambientale e abbandono di rifiuti. Sono numerose le situazioni che richiedono attenzione, ma il nostro impegno resta costante“. Il drone, in questo periodo, viene anche utilizzato per il monitoraggio dei lotti agricoli comunali e dei beni confiscati non ancora assegnati, al fine di prevenirne l’uso improprio e garantire legalità e trasparenza.

Il sindaco Tranchida: “Nessuno sconto agli incivili”

Sull’operazione è intervenuto anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha elogiato l’attività del Comando: “Niente sconti per alcun incivile che continua a deturpare il nostro territorio. Ai complimenti alla Polizia Locale si aggiunge il ringraziamento ai cittadini trapanesi che, anche in forma anonima, segnalano tali deprecabili azioni. Essere ‘vigili’ per la tutela del bene comune e della propria città significa essere per davvero buoni Cittadini e Trapanesi eletti“. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta al degrado e alla tutela dell’ambiente urbano, che l’Amministrazione e il Comando di Polizia Locale intendono portare avanti con determinazione e con il supporto attivo della cittadinanza.