Risponde ad annuncio come badante, viene violentata per un mese da un 60enne

Una donna di 44 anni di origine romene aveva risposto ad un annuncio sui social per un’offerta di lavoro come badante e si è ritrovata nel peggiore incubo: l’uomo che c’era dietro l’inserzione, un 60enne, l’ha violentata ripetutamente per circa un mese. La donna, separata e madre di un 12enne, sarebbe stata abusata più volte dall’uomo il quale aveva l’abitudine di uscire soltanto per andare a comprare sigarette, birre e generi alimentari, chiudendola a chiave in casa. L’occasione di salvezza per la vittima si è materializzata quando il suo carnefice è uscito dall’appartamento dimenticandosi di portare con sé il cellulare, consentendo così alla vittima di inviare un messaggio a una amica chiedendole di chiamare i carabinieri, salvo poi cancellarlo immediatamente per evitare che lui si accorgesse di qualcosa. L’amica ha avvisato i militari che si sono subito presentati presso la casa del 60enne che, dopo aver tergiversato nell’apertura della porta, ha dichiarato loro di vivere in compagnia della propria convivente che però ha iniziato a chiedere aiuto e di essere salvata da quello che lei continuava a chiamare “mostro”.

I carabinieri di Palagonia (CT) hanno arrestato in flagranza il 60enne accusato ora di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti della 44enne. La vittima è stata affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Caltagirone che hanno confermato le lesioni riscontrate, fisiche e psicologiche. Dietro agli abusi la vittima ha raccontato particolari molto duri.