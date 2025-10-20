Pantelleria: morto il medico di famiglia Uccio Greco

E’ venuto a mancare all’età di 72 anni, il dottor Uccio Greco, medico di famiglia a Pantelleria per oltre quarant’anni, definito dai tanti che lo conoscevano “collega, amico e professionista esemplare”.La Federazione Italiana dei medici di Famiglia Sezione di Trapani si unisce con commozione al dolore per la scomparsa del medico: “In un momento storico segnato da una grave carenza di medici di medicina generale, il dottor Greco ha scelto, pur potendo andare in pensione, di restare accanto ai suoi pazienti fino all’età di 72 anni, incarnando pienamente i valori più alti della nostra professione: dedizione, responsabilità, ascolto. È stato per la sua comunità molto più di un medico: un punto di riferimento umano e professionale, una presenza costante per intere generazioni di famiglie, un medico di fiducia nel senso più profondo del termine”.