Migranti respirano idrocarburi dal barcone, uno è morto all’ospedale di Trapani

E’ stato ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dov’era giunto da Lampedusa in elicottero, uno dei 5 migranti ricoverati con grave crisi respiratoria dovuta all’inalazione di idrocarburi nella stiva del barcone sul quale viaggiavano 91 persone, due delle quali trovate morte al momento del soccorso. Oggi purtroppo la cattiva notizia: il giovane è deceduto. I migranti erano stati portati a Lampedusa, 21 di loro accusavano crisi respiratorie e per 5 di questi, in gravi condizioni, è stato deciso il trasporto in elisoccorso negli ospedali di Trapani, Sciacca, Palermo e Agrigento. Gli altri 16 sono in osservazione al Poliambulatorio di Lampedusa.