Prima vittoria stagionale per il Futsal Mazara a Regalbuto

Primo successo stagionale per il Futsal Mazara in A2 sul campo del Regalbuto con il risultato di 2-4, in una gara che ha visto i gialloblu andare in vantaggio più volte e rispondere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Prima occasione per i padroni di casa con Campagna, vola Danek. Poco dopo su schema da corner Capuano prova la botta al volo, palla di poco alta, mentre su un tentativo dello stesso numero 17 locale Danek si fa trovare pronto. I gialloblu rispondono con una ripartenza di Falasca che cerca l’imbucata per Joao, preso in controtempo. L’occasione più ghiotta arriva proprio con Falasca, lanciato a rete e a tu per tu col portiere avversario, ma il suo tentativo di dribbling si perde sul fondo. Mazaresi pericolosi anche con Joao, uno contro uno con Miraglia che però dice di no. Dall’altro lato, Danek è chiamato in causa prima da Timpanaro e poi da Campagna, opponendosi in entrambi i casi. Da un intercetto su corner, nasce il vantaggio gialloblu: Joao riparte ed evita Miraglia servendo Falasca che a porta vuota deve solo depositare in rete. La risposta dei locali arriva con Miraglia, che ci prova dalla distanza senza centrare la porta. Altro tentativo del Regalbuto con Vitale, mentre i gialloblu provano a sfruttare e gestire la situazione di vantaggio. I tentativi regalbutesi valgono il pari a 36 secondi dall’intervallo: Timpanaro buca la difesa gialloblu, mette in mezzo per Chiavetta che a porta praticamente sguarnita deve soltanto appoggiare per l’1-1. Mazara che ci riprova con De Marco e Rivella, ma si va al riposo su una situazione di equilibrio.

Al rientro sul parquet, entrambe le squadre cercano di portarsi in avanti, il Regalbuto ci prova con una punizione di Capuano che viene deviata in corner. I gialloblu rispondono con una ripartenza di Falasca, chiuso però dallo stesso Capuano. Danek dice di no a una conclusione di Chiavetta dalla distanza, mentre poi è Miraglia a prendersi la scena, opponendosi a Bruno. La sfida si infiamma, il Regalbuto ci riprova con Ferrante, di poco fuori, mentre Joao orchestra una ripartenza pericolosa ma inefficace per il Futsal Mazara. Stesso copione qualche minuto più tardi, Joao sgroppa sulla fascia e prova la botta, esterno della rete. La formazione di mister Bruno prova ad alzare i ritmi e colleziona una tripla occasione su punizione di Rivella, con conclusioni in rapida successione dello stesso numero 10 e di Joao, ma il portiere locale si oppone. È però il preludio al nuovo vantaggio gialloblu, che arriva a 9’ dal termine del match con De Marco, letale in ripartenza. Padroni di casa che provano a reagire con il solito Capuano ma rischiano con una palla persa dal portiere senza che però il Mazara riesca ad approfittarne. La botta di Rivella su punizione si stampa sul palo, mentre poco dopo arriva il pari dei locali: Ferrante avanti per Capuano che anticipa Danek e fa 2-2. Gara che resta vivace con tentativi da una parte e dall’altra, per i mazaresi ci prova Bruno, per la formazione di Gamiddo è Campagna che non inquadra la porta. È però il Mazara che trova la forza di riportarsi avanti per la terza volta e lo fa con Joao che fa partire un destro potente, incrociando e facendo passare il pallone sotto le gambe di Miraglia. Regalbuto che a questo punto prova il tutto per tutto con il power play e per poco non rischia di incassare il poker su una palla persa. Nel finale è Danek che si oppone prima a Capuano e poi Campagna. Sul tentativo successivo, un pallone recuperato da Rivella a un secondo dalla fine porta al definitivo 2-4.