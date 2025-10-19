Erice si prepara a un Natale d’Arte: l’avviso per gli eventi natalizi

Anche quest’anno, Erice si appresta a vivere un Natale all’insegna della creatività e della tradizione con il consueto appuntamento “EricèNatale – Il borgo dei Presepi”. In vista delle prossime festività, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a chi desidera contribuire con progetti originali e suggestivi. In collaborazione con la Fondazione Erice Arte, l’Amministrazione comunale invita artisti, artigiani, scuole, associazioni, attività commerciali e appassionati a proporre le proprie creazioni dedicate alla Natività. L’intento è quello di costruire un percorso espositivo diffuso, fatto di presepi, installazioni e opere d’arte che raccontino il Natale tra le viuzze del borgo medievale.

L’obiettivo è trasformare il paese in un itinerario incantato, capace di esprimere, attraverso ogni singola opera, l’identità culturale e il sentire collettivo della comunità. Il presepe, infatti, non è visto solo come ornamento natalizio, ma come un simbolo profondo di fede, memoria e appartenenza, da valorizzare e reinterpretare ogni anno. Le proposte possono spaziare da installazioni di grandi dimensioni – come il celebre presepe meccanico della tradizione ericina – a interpretazioni più intime o contemporanee. Tradizione e innovazione si incontrano per dare vita a un progetto condiviso, capace di coinvolgere e stupire cittadini e visitatori. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per celebrare una delle usanze più sentite del Natale, unendo arte, devozione popolare e partecipazione civica. Tutti i dettagli dell’avviso, inclusi requisiti, modalità di adesione e termini di presentazione, sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Erice. Le proposte selezionate saranno incluse nel calendario degli eventi natalizi 2025, che animerà il borgo con mostre, installazioni e appuntamenti culturali lungo tutto il periodo delle festività. Il presepe, in tutte le sue declinazioni – tradizionale, artigianale o sperimentale – si fa così ponte tra le generazioni, custodendo la memoria e aprendo nuove visioni sul futuro. Un simbolo che, da secoli, continua a raccontare il Natale attraverso l’arte e la condivisione.