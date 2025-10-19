Le Egadi piangono Padre Carlo Fadale: “Grande generosità e saggezza”

E’ venuto a mancare Padre Carlo Fadale, storico parroco delle comunità egadina. A comunicarlo il sindaco Giuseppe Pagoto: “Sei stato una guida, una persona che anche con una battuta, un gesto, una preghiera, sempre presente ed a cui tutti noi abbiamo voluto un gran bene.Non sei stato soltanto il Parroco di Levanzo e di Favignana ma molto di più per la comunità, per tutti noi. Oggi ci sentiamo più soli, per il tuo servizio, per la tua fede, la tua generosità e saggezza. Avevi già deciso di rimanere nell’isola dopo e cosi sarà, per sempre. Rimarrai nella nostra mente e nel nostro cuore custodito nella memoria insieme alle lacrime ma soprattutto ai sorrisi, all’esempio, all’affetto che ci hai donato. Ciao Padre Carlo. Proclameremo lutto cittadino il giorno dei funerali, che saranno probabilmente martedì mattina, con sospensione di tutte le attività commerciali durante e fino alla fine delle esequie”.

Padre Carlo Fadale aveva ricevuto un anno fa la cittadinanza onoraria delle Isole Egadi assieme a Padre Alfredo Cingolani “… per il loro straordinario spirito di servizio e il costante impegno nel supportare e migliorare la vita della comunità. Attraverso la loro dedizione, hanno rappresentato un punto di riferimento spirituale e morale, diventando simboli di altruismo e generosità”.