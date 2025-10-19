Detenuti tentano di aggredire il Comandante di Reparto, fermati dagli agenti penitenziari

Una tentata aggressione al carcere di Favignana. Momenti di tensione in settimana nella Casa di Reclusione dove tre detenuti hanno cercato di assalire il Comandante di Reparto; la situazione non è degenerata grazie all’intervento dell’esiguo personale presente, che con professionalità ha evitato il peggio. A darne notizia il Delegato Regionale Al.Si.P.Pe. Giuseppe Ragona che recentemente aveva rappresentato con una nota al Provveditore regionale, la grave situazione della casa di reclusione tra carenza di personale di polizia penitenziaria e sovraffollamento, a creare ulteriori disagi è il continuo invio di detenuti trasferiti da altri carceri per ordine e sicurezza; purtroppo il provveditore non ha dato nessun cenno di riscontro, mentre tra danneggiamenti e disordini la situazione continua a peggiorare mettendo a serio rischio anche l’incolumità del personale sempre più stanco e demotivato per questo totale disinteresse degli uffici superiori.

“Continueremo a denunciare questi episodi – afferma il segretario Al.Si.P.Pe. -; il personale si sente solo ed abbandonato ci attiveremo affinché nella Casa di Reclusione tornerà quella serenità lavorativa del personale di Polizia penitenziaria persa da tempo“. Tra le note inviate al provveditore, anche quelle che lo informano del rinvenimento di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti avvenuti nei giorni scorsi al carcere egadino.