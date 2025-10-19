Brilla in mare la bomba americana ritrovata a Pantelleria. VIDEO

Si sono svolte oggi le operazioni di disinnesco e neutralizzazione della bomba d’aereo americana di 1000 libbre rinvenuta lo scorso 16 luglio a Pantelleria. L’intervento è stato reso possibile grazie alle attività di stretto coordinamento tra il Centro Coordinamento Soccorsi – costituito presso la sala di protezione civile della Prefettura – e la Cabina di regia – attiva presso la sala consiliare del Comune di Pantelleria. Le operazioni, coordinate da questa Prefettura in stretto raccordo con Esercito e Marina militare, sono state eseguite dagli artificieri del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, per quanto concerne il disinnesco, e dal Nucleo SDAI, relativamente al brillamento, con il supporto di personale della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di porto, dell’Aeronautica militare, della Protezione civile regionale e comunale, dell’ASP, del SEUS 118, della C.RI. e dell’Enac.

GUARDA IL VIDEO

In considerazione del luogo di ritrovamento della bomba, si è reso necessario evacuare temporaneamente 782 cittadini le cui abitazioni ricadevano all’interno dell’area circoscritta dal perimetro di sicurezza di 775 metri. Il Comune ha individuato tre strutture di accoglienza temporanee situate presso l’aeroporto civile, e l’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado di via Santa Chiara e l’oratorio della Chiesa Madre SS. Salvatore. Inoltre, grazie all’efficace attività di pianificazione realizzata dall’azienda sanitaria provinciale e dal SUES 118, si sono svolte in piena sicurezza anche le operazioni di trasferimento in altre strutture dei soggetti fragili. La direzione dei servizi di vigilanza è stata affidata alla Questura con il supporto dell’Arma dei Carabinieri di Pantelleria, sulla base delle direttive impartite dal Responsabile della sicurezza per l’Esercito.